Экс-лидеру эсеров в Пермском крае грозит 7 лет тюрьмы

В Чайковском судят экс-лидера местных эсеров Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Экс-лидеру отделения «Справедливой России» в Чайковском районе Александру Бутузову грозит семь лет колонии. Уголовное дело в отношении него рассматривается в городском суде Чайковского. Такое наказание для бывшего лидер чайковских эсеров попросил назначить в ходе заседания гособвинитель Игорь Шестаков.

«Прошу признать Бутузова Александра Васильевича виновным […], назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей, установлением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанную с организационно-распорядительной и хозяйственной функцией по управлению многоквартирными домами», — заявил прокурор на заседании. Запись опубликована в паблике «Подслушано Чайковский» во «Вконтакте».

Рассмотрение уголовного дела в отношении Бутузова началось год назад. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ) и хищении чужого имущества (ч.4. ст. 160 УК РФ). По версии обвинения, подконтрольные Бутузову управляющие компании брали с граждан за оплату коммуналки деньги, но в ресурсоснабжающие организации деньги не поступали. Ущерб от действий УК оценивался в сумму, превышающую 100 млн. рублей.

На суде гособвинитель отметил, что своей вины Бутузов не признал и в совершении инкриминируемых преступлений не раскаялся. В свою очередь адвокат подсудимого Леонид Магомедов заявил, что обвинение в адрес его подзащитного необоснованное и незаконное, и попросил оправдать Бутузова.