Воды в селе Позариха нет уже несколько дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подростки из села Позариха (Каменский ГО, Свердловская область) записали клип, в котором обвинили мэра в том, что населенный пункт остался без водоснабжения. Свое творение они опубликовали в соцсетях.

«Мы — дети Позарихи Каменского района Свердловской области. Мы хотим показать, как мы живем в XXI веке — веке передовых технологий», — заявили авторы клипа. Видео разместил паблик «Подслушано Каменск-Уральский» «ВКонтакте».

«Мы дети Позарихи, у нас воды нет, И мы теперь на улицу ходим в туалет… Нет горячей воды, нет холодной воды И садик теперь не работает, увы. Кто нам воду отключил, ну-ка все в ряд! Мы очень хотим вам надрать зад! И не ходит к нам глава администрации! На самом деле у него не хватает мотивации», — спели школьники. Выпад в адрес главы муниципалитета Сергея Белоусова они проиллюстрировали портретом чиновника. Мэра предупредили, что если он не приедет в проблемное село, Позариха умрет от жары.

В комментариях к записи местные жители выражают надежду, что власти услышат детей. Водоснабжение в селе отсутствует уже несколько дней. Дозвониться до администрации Каменского ГО на момент публикации не удалось. Ранее URA.RU уже писало о проблемах с водой в Позарихе. Вице-мэр Андрей Баранов объяснял ситуацию катастрофическим состоянием инженерных сетей.