Ученые заявили о катастрофе на Земле из-за глобального потепления

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Кавказские горы в окрестностях Эльбруса, снег, путешествие, горная река, ледник, горы
Потепление связанно с парниковыми газами Фото:

Таяние ледников в Антарктике ставит под угрозу существование таких городов, как Нью-Йорк и Шанхай. Об этом сообщила геолог по ледникам и профессором кафедры наук о Земле Массачусетского университета Джули Бригам-Гретт.

«Новое исследование показывает, что именно Антарктида может заставить принять решение, которое страны делают сегодня в отношении выбросов парниковых газов, и будущим выживанием своих береговых линий и прибрежных городов, от Нью-Йорка до Шанхая» — пишет Phys.org ссылаясь на Бригам-Гретт. Отмечается, что катастрофа может произойти гораздо раньше, чем предсказывают ученые.

Из-за роста температуры на планете льды Арктики начинают таять и это несет в себе большую опасность для человечества. Но не меньшую опасность для человечества представляет и Антарктида. Регионе богат льдом и из-за глобального потепления может быть спровоцировано повышение уровня мирового океана на 60 метров, отмечают эксперты.

Если сохранятся нынешнее темпы выбросов парниковых газов антарктический ледяной щит преодолеет критический порог таяния к 2060 году. Повышение уровня мирового океана в будущем вырастет до необратимых во временных масштабах существования человечества. Очищение атмосферы Земли от углекислого газа к тому моменту не сможет остановить этот процесс. Эксперт прогнозирует, что к 2100 году уровень воды будет увеличиваться в десять раз быстрее, чем на данный момент.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов прогнозировал глобальное потепление, которое произойдет из-за человечества выбрасывающего большое количество парниковых газов в атмосферу. Он отметило, что аномальная жара может быть знаком гораздо более серьёзных потрясений, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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