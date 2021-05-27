С тюменских учеников в школе потребовали деньги за поход в душ

Старшеклассники из Ачир и Лайтамака приехали в поселок Булашово для сдачи экзаменов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Со старшеклассников из Ачирского и Лайтамакского сельских поселений (Тобольский район) во время проживания в школе села Булашово, куда они приехали для сдачи ГВЭ и ЕГЭ, потребовали деньги за пользование душем. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, учащиеся жили в этой школе несколько дней, но помыться бесплатно им разрешили всего один раз.

«Ребятам так и сказали в первый день. Мол, воды у нас мало, бойлер потребляет много электричества, поэтому бесплатно можно помыться один раз. За каждый последующий — нужно заплатить 100 рублей. Они, конечно, были в шоке и полном недоумении. Все дети из небогатых семей, поэтому к родителям за деньгами обращаться они не стали. Несколько дней ходили немытыми. А в эти дни как раз стояла страшная жара. В общем, это ужас», — пояснил URA.RU собеседник на условиях анонимности.

Он уточнил, что из одного только Ачирского поселения на экзамены в Булашово приехали 13 человек. Таким образом, за душ им необходимо было заплатить 1 300 рублей.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Тобольского района. «В туалетных комнатах и душевой булашовской школы есть горячая вода, которая подается из бойлера. Организовано пятиразовое питание и питьевой режим. Все это осуществляется за счет бюджетных средств, с родителей и уж тем более детей никакой платы не взимается. Информация о том, что с ребят собирают 100 рублей за то, чтобы принять душ, не соответствует действительности», — заявили там агентству.