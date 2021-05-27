МЧС предупредило москвичей о грозе и опасном ветре

На Москву надвигается гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об опасной погоде предупреждает ГУ МЧС по Москве.
«В ближайший 1-2 часа с сохранением до 10:00 утра 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в экстренном предупреждении МЧС. Согласно классификации уровне опасности погоды, этот оценивается, как желтый уровень опасности.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят автомобилистов двигаться медленнее, избегать ненужных маневров и не парковаться под деревьями. Пешеходам советуют обходит рекламные щиты и другие непрочные конструкции и следить за детьми.
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