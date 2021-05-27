27 мая 2021

МЧС предупредило москвичей о грозе и опасном ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
В Москве объявлен желтый уровень опасности Фото:

На Москву надвигается гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об опасной погоде предупреждает ГУ МЧС по Москве.

«В ближайший 1-2 часа с сохранением до 10:00 утра 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в экстренном предупреждении МЧС. Согласно классификации уровне опасности погоды, этот оценивается, как желтый уровень опасности.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели просят автомобилистов двигаться медленнее, избегать ненужных маневров и не парковаться под деревьями. Пешеходам советуют обходит рекламные щиты и другие непрочные конструкции и следить за детьми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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