В СК заявили, что не могут поймать бывшего бизнес-партнера Собчак

Предпринимателя Олега Кана заочно арестовали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следком Российской Федерации продолжает выполнение следственных действий по розыску бизнесмена Олега Кана, также известного как «крабовый король». Однако на данный момент он по прежнему на свободе, сообщается на сайте ведомства.

«Скрывшемуся за пределами страны Кану предъявлено обвинение в организации в 2010 году заказного убийства и контрабанды. Судом он заочно арестован», — говорится на сайте. Отмечается, что выполнение следственных действий по закреплению доказательств вины «крабового короля» и его розыску продолжается. Также следствием устанавливаются иные соучастники противоправной деятельности.

На сайте СК РФ также сообщается, что собранные доказательства вины Евгения Пекаря в пособничестве в контрабанде признаны судом достаточными для вынесения приговора. «Следствием установлено, что Пекарь по указанию Олега Кана при организации контрабандных поставок осуществлял предоставление недостоверных сведений о стоимости товара в таможенные органы РФ», — уточняется в ведомстве. Ему назначено наказание 3 года и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком.

Дальневосточный предприниматель Олег Кан в 2000-х начал активно заниматься развитием крабового промысла на Дальнем Востоке. В 2010 году его обвинили в организации убийства его конкурента по бизнесу Валерия Пхиденко. Кан улетел из России, после чего его объявили в международный розыск. Но расследование в 2012 году приостановили, и «крабовый король» вернулся в Россию до 2018 года. В феврале 2020 заочно арестован, на связанное с ним имущество компаний наложен арест. После вмешательства журналистки Ксении Собчак в это дело, суд снял арест с компаний «крабового короля», что позволило телеведущей купить доли в двух компаниях по добыче краба.