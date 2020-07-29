Теперь у Ксении Собчак есть возможность приобрести доли в компаниях по добыче краба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сахалинский областной суд отменил арест компаний, связанных с предпринимателем, который также известен как «крабовый король», Олегом Каном, и снял запрет на сделки с ними. Об этом сообщается на официальном сайте суда. Это решение позволит телеведущей Ксении Собчак купить доли в двух компаниях по добыче краба, что планировалось сделать еще в марте.

«Ограничения сняты и Елена Соглаева (супруга бывшего топ-менеджера „Роснефти“ Игоря Соглаева и партнера Собчак в крабовой сделке — прим ред.) просит налоговиков зарегистрировать сделки. Соответствующие документы нотариус направил в налоговую», — пишет Forbes со ссылкой на опубликованную копию письма в налоговую инспекцию от Соглаевой.

Ранее стало известно, что Собчак договорилась о приобретении 40% долей в компаниях «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монероне». Однако суд не дал зарегистрировать эту сделку, арестовав их доли. По версии следствия, бенефициаром компаний выступал Олег Кан, который находится в розыске по подозрению в организации убийства и контрабанде краба. Однако сам «крабовый король» говорил, что сейчас он не управляет компаниями КУК и «Монерон».

Позже апелляционные жалобы на решение об аресте компаний подали и Собчак, и Соглаева: они обратились к главе СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и к матери Собчак — сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой. Последняя также обратилась с официальным письмом к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Позже СМИ сообщили, что Нарусова лоббировала включение компании «Монерон» в список системообразующих предприятий РФ.

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