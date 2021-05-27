Машину нашли сотрудники ГИБДД (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шатровском районе (Курганская область) полицейские нашли угнанный в Московской области «Лексус». Об этом пресс-служба областного УМВД 28 мая сообщила на сайте ведомства.

Машину обнаружил наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД возле придорожного кафе. «Проверка транспортного средства показала, что спецпродукция на него (госномер, ПТС) находятся в розыске», — рассказали в пресс-службе. Водителя доставили в отделение полиции.

По данным МВД, в ходе экспертизы выяснилось, что номер двигателя автомобиля имеет следы переделки. «„Лексус“, стоимостью свыше 2,7 млн. рублей, был похищен в Московской области в ноябре 2020 года», — добавили в ведомстве. Автомобиль перегоняли в Кемеровскую область. В МВД отметили, что полицейские передали автомобиль страховой компании и коллегам из столицы.

В марте URA.RU сообщало, что житель Кургана приобрел машину, находившуюся в федеральном розыске. Позже машину вернули владельцу из Санкт-Петербурга.

Фотография угнанного автомобиля Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области