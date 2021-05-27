27 мая 2021
26 мая 2021

В Курганской области нашли Lexus, угнанный в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторы УрФО в Кургане. Презентация техники курганских предприятий., гибдд, дпс, площадь ленина
Машину нашли сотрудники ГИБДД (архивное фото) Фото:

В Шатровском районе (Курганская область) полицейские нашли угнанный в Московской области «Лексус». Об этом пресс-служба областного УМВД 28 мая сообщила на сайте ведомства.

Машину обнаружил наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД возле придорожного кафе. «Проверка транспортного средства показала, что спецпродукция на него (госномер, ПТС) находятся в розыске», — рассказали в пресс-службе. Водителя доставили в отделение полиции.

По данным МВД, в ходе экспертизы выяснилось, что номер двигателя автомобиля имеет следы переделки. «„Лексус“, стоимостью свыше 2,7 млн. рублей, был похищен в Московской области в ноябре 2020 года», — добавили в ведомстве. Автомобиль перегоняли в Кемеровскую область. В МВД отметили, что полицейские передали автомобиль страховой компании и коллегам из столицы.

В марте URA.RU сообщало, что житель Кургана приобрел машину, находившуюся в федеральном розыске. Позже машину вернули владельцу из Санкт-Петербурга.

Фотография угнанного автомобиля
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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