Парк аттракционов в Тюменской области признали опасным для жизни

В ишимском парке развлечений будут демонтированы аттракционы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) из-за многочисленных нарушений, выявленных прокуратурой, в парке развлечений «Фестивальный» будет демонтирована часть аттракционов. Об этом URA.RU рассказали в местной администрации.

«В результате проведенной проверки прокуратуры, при эксплуатации некоторых аттракционов были выявлены существенные нарушения требований законодательства. Поэтому по решению суда часть аттракционов и нестационарные торговые объекты, находящиеся в собственности ООО „Дилайт“, должны быть демонтированы собственником», — пояснили URA.RU в администрации Ишима.

Там уточнили, что после того, как аттракционы и торговые павильоны демонтируют, будет проведен аукцион. Его победитель сможет разместить в парке объекты, соответствующие требованиям безопасности и законодательства. Получить оперативный комментарий в ООО «Дилайт» URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос.