27 мая 2021
26 мая 2021

Парк аттракционов в Тюменской области признали опасным для жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Шадринск , колесо обозрения, аттракционы, город шадринск, городской сад имени кельдюшева
В ишимском парке развлечений будут демонтированы аттракционы Фото:

В Ишиме (Тюменская область) из-за многочисленных нарушений, выявленных прокуратурой, в парке развлечений «Фестивальный» будет демонтирована часть аттракционов. Об этом URA.RU рассказали в местной администрации.

«В результате проведенной проверки прокуратуры, при эксплуатации некоторых аттракционов были выявлены существенные нарушения требований законодательства. Поэтому по решению суда часть аттракционов и нестационарные торговые объекты, находящиеся в собственности ООО „Дилайт“, должны быть демонтированы собственником», — пояснили URA.RU в администрации Ишима.

Там уточнили, что после того, как аттракционы и торговые павильоны демонтируют, будет проведен аукцион. Его победитель сможет разместить в парке объекты, соответствующие требованиям безопасности и законодательства. Получить оперативный комментарий в ООО «Дилайт» URA.RU не удалось. Туда направлен письменный запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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