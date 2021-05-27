Свидетель раскрыл, зачем экс-главе курганского МЧС купили iPhone

Владимир Карпов (справа) заявил о поручении Олега Рожкова (слева) купить ему iPhone Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Экс-глава ГУ МЧС по Курганской области Олег Рожков действительно давал указание купить ему новый служебный телефон. Средство связи должно было иметь возможность подключаться к закрытой внутренней сети ведомства, сообщил в суде свидетель — замначальника управления информационных технологий и связи ГУ МЧС Владимир Карпов, передает корреспондент URA.RU.

«Телефон действительно покупался за счет средств испытательно-пожарной лаборатории. Поручение было от Рожкова. Писался рапорт, что необходим телефон с возможностью [подключения] в ведомственную сеть связи. На момент приобретения такая возможность была только у iPhone», — рассказал Карпов. По действующему на тот момент приказу, за счет ГУ МЧС можно было купить телефон не дороже 10 тысяч рублей. Поэтому приняли решение купить iPhone X за счет ИПЛ.

Требование для начальника ГУ МЧС быть постоянно на видеосвязи, по словам свидетеля, устно озвучивал руководитель Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко. Подключиться к ведомственной видеосвязи можно только через программу ViPNet. На имевшийся у Рожкова iPhone 6 эту программу было не установить. При этом, отвечая на уточняющий вопрос судьи, Карпов заявил, что в ведомстве уже было несколько планшетов, поддерживавших нужную программу.

Другой свидетель, сотрудник ИПЛ Денис Кузнецов, заявил суду, что через бухгалтерию организации покупал для Рожкова iPhone 6. Им руководитель пользовался до покупки iPhone X.

Экс-главу ГУ МЧС обвиняют в четырех коррупционных преступлениях. Один из эпизодов связан с покупкой за бюджетные деньги iPhone 6 и iPhone 10 для личного пользования. Рожков вину не признает. Его адвокат Владимир Чернов на предыдущем заседании заявлял, что телефоны покупались не за бюджетные деньги, а за счет средств ИПЛ, которые организация заработала коммерческим путем.