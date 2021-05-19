Экс-глава курганского МЧС сделал первое заявление в суде

Олег Рожков заявил, что не признает вину ни по одному из эпизодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд приступил к рассмотрению дела экс-главы регионального ГУ МЧС Олега Рожкова. На заседании 20 мая подсудимый заявил, что не признает вину ни по одному из четырех вменяемых ему преступлений, передает из зала суда корреспондент URA.RU.

В начале заседания прокурор Алексей Киселев зачитал предъявленное Рожкову обвинение. По версии следствия, Рожков подписал акты о приемке роботов, изготовленных для нужд МЧС России, но техника не соответствовала предъявленным ей требованиям. В результате за некачественных роботов заплатили более 56 млн рублей. Кроме Рожкова обвиняют в покупке за бюджетные деньги iPhone 6 и iPhone 10 для личного пользования, использовании служебной техники в личных целях. Помимо этого, подсудимый якобы ввел в заблуждение бухгалтера ведомства относительно своего назначения на должность, и незаконно получил более 120 тысяч рублей.

«Я не совершал ни одного из предъявленных мне преступлений», — заявил Рожков после выступления прокурора. Свою позицию он попросил изложить адвоката Владимира Чернова. Защитник обратил внимание, что сейчас в суде рассматривается уголовное дело в отношении Вячеслава Филимонова — директора завода, который производил роботов для МЧС. Ему также предъявили ущерб в 56 млн рублей. Чернов считает, что эти два дела противоречат друг другу.

Также адвокат заявил, что роботы являются технически сложными изделиями, и в ГУ МЧС по Курганской области не было специалистов, чтобы проверить их работоспособность. Несмотря на это, заказчик (МЧС России) не сформировал приемочную комиссию и переложил ответственность на руководство регионального ведомства. По трем другим эпизодам Чернов также заявил о невиновности подзащитного.

Рожкова задержали в марте 2020 года, сообщало ранее URA.RU. Уголовное дело СУ СК возбудил по материалам, поступившим из областного УФСБ. Рожкова заключили под стражу, но в декабре 2020 года выпустили под домашний арест.