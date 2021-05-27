Губернатор Вадим Шумков передал в Москву чайный сервиз для Леонида Якубовича Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Надежда Слаутина из Кургана стала победительницей программы «Поле чудес». Женщина привезла ведущему программы Леониду Якубовичу подарок от губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Эфир программы состоится 28 мая на «Первом канале».

«Привезла сама, но передал это вам Шумков Вадим Михайлович. И там еще подарки всей съемочной группе от меня», — рассказала Слаутина перед самым началом игры.

В ходе съемок участница программы из Кургана рассказала, что у нее большая семья — три дочери и двое сыновей. Женщина передала приветы всей родне, друзьям и Центральному рынку в Кургане, где у нее более ста знакомых.

После успешного отгадывания слов Слаутина стала финалисткой и победительницей игры «Поле чудес». «Вы приблизились к рекорду нашей программы. Вы набрали 14 000 очков», — сказал Якубович. Женщина в качестве призов выбрала бытовую технику и путевку в Санкт-Петербург. Слаутина согласилась принять участие в супер-игре, которую выиграла, точно назвав загаданное слово.

В пресс-службе правительства Курганской области URA.RU подтвердили, что передавали подарки от Шумкова на программу «Поле чудес». Это был чайный сервиз.

URA.RU ранее писало, что жительница Нижневартовска Зумрат Самадова выиграла автомобиль и стала победителем в телеигре «Поле чудес». При этом у женщины даже нет водительских прав, что делать с призом, она пока не знает.