Чиновник ООН: главред NEXTA воевал в Донбассе за Украину

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Шествие шахтеров Донбаса в поддержку ДНР. Расстрелянные авто. Донецк. Украина, донецкая республика, флаг донбасс, днр
Протасевич участвовал в боевых действиях в составе «Азова» Фото:

Экс-редактор оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич участвовал в боевых действиях в составе ультранационалистического батальона «Азов» на востоке Украины. Он был в розыске как боевик «Азова», а не как блогер, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Протасевич действительно блогер, но до этого он был боевиком на Украине, воевал в батальоне «Азов», — заявил в пятницу на брифинге Полянский. По его мнению, именно это стало причиной, по которой белорусские власти запросили международный ордер на арест Протасевича, передает ТАСС.

Самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании. На борту находился Протасевич, который после приземления был арестован. Авиакомпания осудила Минск из-за инцидента с посадкой их самолета, назвав это авиационным пиратством. Москва намеревается разобраться в инциденте с приземлившимся в Минске самолетом, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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