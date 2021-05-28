Кремль хочет вмешаться в расследование с самолетом Ryanair

Дмитрий Песков рассказал о намерении разобраться в ситуации с самолетом Ryanair Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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У Москвы есть намерения разобраться в инциденте с приземлившимся в Минске самолетом Ryanair. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«РФ не имеет отношения к инциденту с самолетом. Но есть разногласия, есть намерение разобраться, что следует приветствовать», — заявил Песков в ходе своего конференц-колла.

Представитель Кремля добавил, что в настоящее время нет предпосылок для обострения отношений между Россией и Евросоюзом из-за инцидента в Минске. Так как возникшие на борту самолета технические проблемы вызваны не Москвой.

Ранее самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании. После приземления на борту был арестован экс-редактор оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Авиакомпания осудила Минск из-за инцидента с посадкой их самолета, назвав это авиационным пиратством.