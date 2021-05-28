Представитель Неймара опроверг обвинения в домогательствах

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Клипарт. Магнитогорск, футбол, спорт, футбольный мяч, спортивное поле
Представители знаменитого футболиста отрицают его вину Фото:

Компания Nike расторгла контракт с бразильский футболистом клуба «Пари Сен-Жермен» Неймаром не из-за расследования о сексуальных домогательствах. Об этом сообщил представитель футболиста.

Так он ответил на слухи о том, что спонсор футболиста Nike в 2020 году расторг контракт с игроком из-за заявления одной сотрудниц компании. Якобы в 2016 году Неймар пытался принудить ее к сексу в своем номере в отеле в Нью-Йорке. Девушка занималась координацией мероприятий и логистикой для футболиста и его окружения.

Представитель Неймара заявил, что «это очень странный случай: он якобы произошел в 2016 году, а обвинения сотрудника Nike стали известны только сейчас», пишет sport.24. В окружении Неймара утверждают, что футболист и Nike прекратили сотрудничество по коммерческим причинам.

Ранее на чемпионате Франции по футболу-2020 разгорелся скандал с участием Неймара и испанца Альваро Гонсалеса из «Марселя». Неймар ударил испанского игрока по затылку, утверждая, что тот произносил расистские высказывания, сообщает «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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