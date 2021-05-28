На чиновника «Роскосмоса» завели уголовное дело из-за подруги

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против генерального директора дочернего предприятия «Роскосмоса» НИИ точных приборов Александра Люхина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
Причиной интереса к деятельности Люхина стало назначение им на пост своего заместителя по финансам с месячным окладом в 960 тысяч рублей своей близкой подруги Елены Горбачевой, которая не раз оставалась замещать Люхина в качестве руководителя предприятия, передает РЕН ТВ. Однако, в ходе одной из проверок выяснилось, что Горбачева не имеет высшего образования.
После того, как руководство «Роскосмоса» было уведомлено об этом, Люхин создал для Горбачевой специальную должность советника по финансам, где она проработала еще год. Когда факт вскрылся, ФСБ обратилась в Следственный комитет, а тот возбудил два уголовных дела — против Горбачевой за использование поддельного диплома, по которому она устроилась на работу, и против ее руководителя и друга за злоупотребление полномочиями.
Ранее в Роскосмосе произошло еще одно резонансное дело. В июле 2020 года советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержали по подозрению в государственной измене и работе на чешские спецслужбы, пишет «Национальная служба новостей». Как заявил президент России Владимир Путин, задержание Сафронова связано с его деятельностью во время работы в госкорпорации, сообщает RT. Адвокат и бывшие коллеги журналиста считают, что дело связано исключительно с его журналистской деятельностью.
Подписывайтесь на URA.RU в