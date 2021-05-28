28 мая 2021

Российский ученый рассказал о перспективах нашествия комаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, насекомые, комар, москит, москитная сетка, окно
Лучшим способом оградить себя от комаров является сетка на окнах Фото:

Жителям Москвы и Подмосковья не стоит этим летом опасаться комариного пика, как это было год назад. Об этом заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По его словам, скорее всего, резкой вспышки численности этих насекомых в начале нынешнего лета не будет. «В прошлом году зима в Москве и Московской области выдалась почти бесснежной, поэтому в начале весны не было водоемов, в которых могли бы нормально развиваться личинки комаров. А в самом конце мая— начале июня пошли дожди, наступила жара, и массово выплодились комары», — рассказал Марьинский РИА «Новости».

Если лето будет теплым и дождливым, то комаров будет много, подчеркнул ученый. «Их личинкам для развития нужны лужи», — отметил он.

Марьинский уточнил, что комары в России не переносят серьезных заболеваний. Поэтому опасаться их укусов следует только, если они получены в экзотической стране, например, на Мадагаскаре.

Самым надежным способом оградить себя от комаров, по словам биолога, является сетка на окнах. Если комары попали в дом, справиться с ними легко при помощи специальных средств. А вот на улице бороться с этими насекомыми бесполезно — лучше запастись репеллентами, чтобы отпугивать их. Уменьшить количество комаров на дачном или садовом участке поможет высадка бархатцев и мяты в огороде и под окнами садового домика, передает сайт «Подмосковье сегодня». Как рассказали в Союзе садоводов Московской области, запах этих растений приятен для человека, но отталкивает насекомых.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...