Экс-зять Ельцина: почему Путин стал преемником президента

Путин стал преемником Ельцина вместо Примакова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший премьер-министр Евгений Примаков не стал преемником Бориса Ельцина, так как первый президент РФ хотел передать власть более молодому человеку, без ошибок прошлого. Об этом заявил экс-зять Ельцина Алексей Дьяченко. В итоге к власти пришел нынешний российский лидер Владимир Путин.

«Эта причина не была связана с его политическим поведением. Дело в том, что Ельцин видел своим преемником человека молодого, не несущего груз прошлых ошибок, обязательств и обид. Он хотел, чтобы пришел тот, кто начнет с чистого листа», — написал Дьяченко в своем блоге на сайте «Эхо Москвы». Однако Примаков, по его словам, за свою карьеру допустил много политических ошибок.

Он отметил, что «Ельцин сам любил этот самый чистый лист. За время своего правления он несколько раз переворачивал стол для игры и удалял игроков». Так, по словам Дьяченко, в 1993 году в тюрьме оказались глава Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов и Вице-президент Александр Руцкой, в 1996 году ушли начальник охраны Ельцина Александр Коржаков, вице-премьер Олег Сосковец и глава ФСБ Михаил Барсуков. В 1998 году, по его словам, закончилась эпоха экс-премьера РФ Виктора Черномырдина, которого многие считали вполне логичным преемником первого президента, а в 1999 году настала очередь Примакова.