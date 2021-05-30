Автоэксперт: когда автомобильные госпрограммы вернутся на рынок

Ждать их стоит уже в этом году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

При покупке автомобиля россияне вновь могут сэкономить благодаря таким государственным программам, как «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и так далее, если Министерство промышленности и торговли РФ введет их в августе этого года. Об этом URA.RU рассказал председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков.

«Ждем 10 августа. Только после этого Минпромторг объявит условия государственных программ. Кроме того, 19 сентября — выборы, так что посмотрим, что пообещают власти [представителям автомобильного рынка] в этот раз», — отметил автоэксперт.

Он также рассказал и про плачевную экономическую ситуацию с авторынком. По мнению специалиста, в последнее время покупательная способность россиян на автомобильном рынке серьезно снизилась, и перспектив по его восстановлению эксперт пока не видит.

«Люди сидят без денег, завязав пояса. Ничего хорошего пока не вижу. Света в конце тоннеля нет: граждане не могут покупать машины из-з сильного подорожания последних. Цены на автомобили взлетели на 30-40% за последние полтора года. Это ударило по бизнесу и конечным потребителям. Сказалась пандемия. Одним словом, люди не могут покупать машины, и это нездоровая ситуация на рынке», — считает Попков.