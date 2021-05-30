Деньгами россияне смогут воспользоваться в качестве первоначального взноса Фото: Илья Московец © URA.RU

Налоговый вычет предложили выдавать россиянам сразу при покупке жилья. Предложение вице-премьеру Марату Хуснуллину направила федеральная риелторская сеть «Этажи».

«Мы предлагаем вариативный подход: люди смогут воспользоваться налоговым вычетом в качестве первоначального взноса. Тогда, если накопленные выплаты составляют меньше 260 тысяч рублей, человек получит остальные деньги уже после покупки. Или можно будет получить вычет как сегодня», — передают «Известия» слова директора сети Ильдара Хусаинова.

В настоящий момент, согласно ст. 220 Налогового кодекса РФ, получение налогового вычета возможно только после регистрации права собственности. Сумма выплат зависит от доходов человека. Например, при зарплате 50 тысяч рублей в месяц, сумма выплаченных налогов за три года составит 234 тысячи.

В строительной отрасли поддержали инициативу. Эксперты считают, что мера позволит сократить кредитную нагрузку покупателей. Также ипотеку смогут оформить россияне, у которых недостаточно средств для первоначального взноса.

Ранее сообщалось, что в России упростили получение налоговых вычетов по расходам на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке. Чтобы оформить вычет, россиянам следует только завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Больше не придется ни заполнять декларацию, ни собирать подтверждающие документы, предает телеканал 360.