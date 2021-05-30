Минсельхоз РФ предложил новый способ сдерживания цен на сахар

Для коррекции цен на сахар, правительство будет запасать этот продукт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российское правительство рассматривает возможность создания интервенционного фонда сахара объемом до 500 тонн, за счет которого государство сможет регулировать рост цен на эту продукцию. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Мы считаем, что запас в фонде может составлять до 500 тыс. т, это приблизительно месячное потребления сахара в России», — рассказал он в интервью «Известиям». По словам министра, закупать сахар правительство будет в сентябре—октябре, по минимальным ценам, а распродавать тогда, когда потребуется сбить рост цен. Кабмин рассматривает это предложение. Решение не вынесено.

С 1 июня срок принудительного сдерживания цен на сахар, введенных правительством РФ, подойдет к концу и председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов в беседе с URA.RU предположил, что цены на этот продукт вновь будут расти. Не так давно президент России Владимир Путин рассказал о ситуации с ценами на продукты в стране. «У нас есть конкретные решения по этому вопросу», — цитирует президента RT.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова дала прогноз колебания цен в ближайшие месяцы. По ее словам, летом рост стоимости продуктов замедлится, а осенью, после сбора нового урожая, цены на некоторые товары даже снизятся, пишет «Прайм».