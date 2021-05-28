До 1 июня килограмм сахара оптом можно купить за 36 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Оптовая и розничная стоимость сахара пойдет вверх после 1 июня, когда закончится заморозка цен на этот вид товара. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию потребительского рынка, генеральный директор Московской международной бизнес-ассоциации Александр Борисов.

«Традиционное представление о введении административных ограничений всегда предсказывает, что пружина, которую долго держали, должна распрямиться. Цена, таким образом, должна вырасти. Но, с другой стороны, могут сработать и другие механизмы», — объяснил URA.RU Борисов. Он добавил, что если повышение цен на сахар произойдет, то оно не будет большим. По его мнению, цены могут подняться на один-два рубля.

Борисов считает, что власти больше не будут прибегать к административному ресурсу для сдерживания цен. «Мне кажется, что ответы были даны уже на всех уровнях. От президента, который сказал, что административное вмешательство нерационально, до руководителей Минпромторга и Минсельхоза. Даже Центробанк по этому поводу высказался. Кстати, если будет большой скачок, то это и будет как раз иллюстрацией того, что не надо вмешиваться в ценоопределение», — отметил собеседник агентства.

В конце 2020 года президент РФ Владимир Путин обратил внимание на подорожание социально значимых продуктов и поручил принять меры. Правительство приняло решение зафиксировать стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для закупщиков и 46 рублей для розничных покупателей. Весной 2021 года в правительстве уточнили, что продлят заморозку цен до 1 июня.