В ЯНАО переизбрали руководство реготделения ЛДПР

Координационный совет реготделения ЛДПР избран на два года Фото: Константин Щербина © URA.RU

На конференции, которая прошла в минувшие выходные в Новом Уренгое (ЯНАО), избрано руководство регионального отделения ЛДПР. Как сообщили представители партии на сайте, координационный совет переназначил Андрея Кузнецова главой реготделения на ближайшие два года.

«Прошло первое заседание Координационного Совета Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР в новом составе, на котором единогласным решением членов Совета координатором регионального отделения был избран Андрей Кузнецов», — говорится в опубликованном сообщении. Партийцы также обсудили вопросы подготовки к выборам в Госдуму РФ, Тюменскую облдуму и в органы местного самоуправления ЯНАО.

В состав координационного совета вошли: замначальника управления физкультуры и спорта мэрии Лабытнанги Игорь Воробьев, вице-мэр Салехарда по культуре, спорту и молодежной политике Иван Вершинин, замглавврача Красноселькупской ЦРБ Дмитрий Герман, руководитель фракции ЛДПР в заксобрании ЯНАО Денис Садовников, его заместитель Александр Голубенко, депутат Госдумы от ХМАО, ЯНАО и Тюменской области Евгений Марков, а также нынешний глава реготделения Андрей Кузнецов.

«В новый состав совета кроме депутатов представительных органов всех уровней вошли и чиновники, среди которых вице-мэр Салехарда Иван Вершинин», — сообщил URA.RU источник в политических кругах региона. По словам собеседника, это опровергает слухи о том, будто Вершинин в скором времени уйдет из региональной политики, сосредоточившись только на муниципальной работе.

Ранее Кузнецов сменил на посту главы реготделения ЛДПР Дениса Садовникова. По официальной версии, это было необходимо, так как один и тот же член партии якобы не мог руководить реготделением и фракцией в заксобрании.