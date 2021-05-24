Москва дала новый повод для протеста в регионах

Праймериз ЕР грозят обернуться усилением протестных настроений в обществе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Руководство «Единой России» поставило региональным отделениям задачу — зарегистрировать 12% от числа избирателей в качестве выборщиков на праймериз по определению кандидатов в Госдуму. Как сообщили URA.RU источники в партии, ни одна территория не выполнила план. Губернаторы вынуждены решать задачу за счет административного ресурса. По словам экспертов, это может вылиться в протестное голосование в сентябре.

В ЕР 24 мая начались праймериз по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Голосование будет проходить до 30 мая. В пресс-службе центрального исполкома (ЦИК) партии сообщили URA.RU, что в разных регионах зарегистрировано разное количество выборщиков. Например, в УрФО — 7,3% от общего числа избирателей в округе. В том числе в Свердловской области — около 9%, в Тюменской — 4,8%, ХМАО — 6,5%, Челябинской области — 6,3%, ЯНАО — почти 6%, в Курганской области — более 10%, в Пермском крае — почти 5,2%. «Это пока не окончательные цифры, так как регистрация закончится 28 мая», — отметили в ЕР.

Инсайдеры считают, что руководство ЕР переборщило с явочной планкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Как рассказали URA.RU источники сразу в нескольких отделениях ЕР, «поставлена задача — зарегистрировать для участия в праймериз 12% от общего числа избирателей». На местах считают, что это «завышенная планка». «Простая математика: в нашем регионе явка на выборах составляет около 40% (1 млн человек), треть из них голосует за „Единую Россию“ (330 тысяч), а на праймериз надо привести 12% избирателей (почти 300 тысяч), то есть всех избирателей ЕР. Это практически нереально», — объяснил собеседник.

Без использования административного ресурса выполнить установку из Москвы при электронной форме голосования не удастся, считает инсайдер в одном из региональных отделений ЕР. «На офлайн-праймериз в положении о предварительном голосовании официально был разрешен подкуп (кроме наличных денег). Сейчас непонятно, как мотивировать людей регистрироваться выборщиками», — рассказал единоросс.

Без использование адмресурса привлечь выборщиков на праймериз нереально, уверены в регионах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Поэтому, сказал инсайдер URA.RU в одном из регионов, вице-губернаторы по внутренней политике дают установку на мобилизацию ресурсов местным депутатам. Однако никто из них не заинтересован помогать, так как это затратно.

Источник из политтехнологической тусовки рассказал, что схема в регионах получилась приблизительно одинаковой: для повышения явки используют силы самих кандидатов, административный и партийный ресурс. «Первое — обязаловка плюс деньги, второе и третье — обязаловка», — сказал источник. В некоторых регионах использовали четвертый вариант: проведение местных референдумов, например, по вопросам благоустройства.

На Южном Урале ответственность за явку на праймериз возложили на местных глав и самих участников голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском регисполкоме ЕР пояснили URA.RU, что за подготовку к праймериз и привлечение выборщиков отвечают руководители местных отделений, в том числе главы муниципалитетов, которые «руководят парторганизациями», а также сами участники. «Главам просто дали понять: если они провалят план, напротив них поставят особую галочку, которую могут учесть при переизбрании, — пояснил URA.RU источник в ЕР. — А какие методы они будут использовать, — это уже их дело. Хотя дана команда не принуждать, чтобы избежать скандала, если информация просочится в СМИ».

Другой источник в ЕР рассказал, что в привлечении выборщиков задействованы крупные предприятия. «Сотрудников ЧТПЗ обязали зарегистрироваться выборщиками и потом проголосовать за вице-спикера ЗСО, замдиректора завода Владимира Павлова», — рассказал инсайдер. Похожая ситуация в Чувашии, где работников Чапаевского завода принуждают голосовать за своего директора Михаила Резникова, решившего баллотироваться в местный парламент.

Владимир Бурматов (в середине) не скрывает, что на праймериз на него работает большая команда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще один инсайдер сообщил URA.RU, что на депутата Госдумы Владимира Бурматова, участника праймериз в Металлургическом округе, работает целая команда по привлечению выборщиков. «Это те, кому он в свое время помог стать депутатами разного уровня. Сейчас они возвращают долг Бурматову, — говорит источник. — Взамен им гарантируется дальнейшее продвижение в политике». «Да, действительно, мне помогают мои сторонники», — подтвердил URA.RU Бурматов.

В Курганской области, рассказал URA.RU источник в Облдуме, экс-сенатор Сергей Лисовский, который хочет попасть в список ЕР, в минувшую пятницу собрал в КЦ «Академия» (аффилирован с экс-секретарем политсовета ЕР Евгением Кафеевым) закрытую вечеринку с участием своего друга, певца Владимира Маркина. На нее Лисовский пригласил всех глав муниципальных образований с женами и около 10 депутатов — всего порядка 60 человек. «У Лисовского плохие отношения с Александром Ильтяковым [действующий депутат ГД, идет по одномандатному округу]. Поддержки от партии он не получит. Поэтому через глав Лисовский хочет обеспечить голосование за себя на праймериз. Будут использовать бюджетников и работников лояльных к нему аграрных предприятий», — отметил источник.

Учителя и бюджетники в целом остаются самой уязвимой категорией выборщиков. Им есть что терять Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самыми уязвимыми выборщиками традиционно являются бюджетники. По словам источника URA.RU, близкого к Чувашскому отделению ЕР, учителей и врачей заставляют и регистрироваться на праймериз, и вести агитацию. «Большая часть из них закредитована, поэтому они не могут рисковать работой. Проще смириться и поставить „галку“, где укажут», — сказал инсайдер. Похожая ситуация в Крыму, Башкирии, Петербурге, Омской области, Алтайском крае других регионах. За педагогов вступился профсоюз «Учитель», который обратился к председателю ЕР Дмитрию Медведеву с просьбой пресечь принуждение учителей к участию в праймериз.

Собеседники в нескольких реготделениях ЕР сообщили, что пытались убедить ЦИК партии не устанавливать недостижимых планок по числу выборщиков. Принуждение к участию в праймериз, считают они, может иметь обратный эффект — люди назло проголосуют против ЕР на выборах в сентябре.

В региональных отделениях партии и в политсреде из-за принуждения к праймериз ожидают протестное голосование на сентябрьских выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Такой эффект прогнозируют и эксперты. Директор центра политисследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин подчеркивает, что губернаторам поставлена задача «нагнетать явку», но при этом они не имеют возможности контролировать электронное голосование. По словам политолога Аббаса Галлямова, «административное принуждение злит людей». Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев предупреждает, что «если на местах перегнут с администрированием процесса, следствием может стать протестное голосование на реальных выборах».