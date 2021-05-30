В свердловских списках ЕР в Госдуму — неожиданный лидер

Биатлонист Антон Шипулин — один из лидеров партсписка ЕР Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

По итогам праймериз партии «Единая Россия» определена конфигурация партсписка кандидатов в депутаты Госдумы от Свердловской области. Как сообщил URA.RU источник в региональном отделении партии, его возглавили губернатор Евгений Куйвашев, депутат Госдумы, биатлонист Антон Шипулин и еще один действующий депутат, соавтор поправок в Конституцию Павел Крашенинников.

«Список возглавили губернатор, Шипулин и Крашенинников. Ожидается, что Шипулин будет избираться в Серовском одномандатном избирательном округе, который представляет и сейчас. Тогда место в тройке регионального партсписка достанется Жанне Рябцевой, которая заняла четвертое место», — рассказал собеседник агентства. Именно о такой конфигурации предвыборной тройки ранее говорили источники агентства. Они отмечали, что Шипулин вполне может решить избираться по списку, а не по округу, — тогда Рябцева вновь останется без депутатского статуса.

Пятое место занял вице-губернатор Сергей Бидонько, однако источники URA.RU утверждают, что он не намерен уходить в Госдуму. На шестом месте — депутат Госдумы Зелимхан Муцоев, который намерен избираться в первоуральском одномандатном округе, на седьмом — замгубернатора Александр Высокинский.

Если последний откажется от мандата, шансы занять проходное место появляются у главы Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских, занявшего восьмое место (на выборах 2016 года свердловские единороссы взяли три мандата по региональному списку). Девятое место получил секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий, десятое — депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников. В пресс-службе регионального отделения партии пообещали прокомментировать итоги праймериз позднее.

Списки 21 июня утвердит съезд «Единой России». Выборы депутатов Государственной думы состоятся в сентябре 2021 года.