Игорь Сапко (слева) проиграл праймериз по округу №58 своему коллеге Игорю Шубину Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края, советник губернатора Роман Водянов с большим отрывом выиграл праймериз у действующего депутата Алексея Бурнашова в округе №59. Водянов набрал 26,4 тысячи голосов, тогда как у Бурнашова 2,8 тысячи голосов. На третьем месте — директор ООО «Порта» Арина Акимова (1,1 тысяч голосов).

Действующий депутат Госдумы от Пермского края Игорь Шубин обошел по числу голосов своего коллегу Игоря Сапко по итогам праймериз «Единой России». Оба депутата, бывшее экс-мэры Перми боролись за место в Думе по округу №58.

Шубин набрал 11,9 тысяч голосов, у Сапко — 7,4 тысяч голосов. Конкуренцию по этому же округу депутатам составил осинский депутат, актер ситкома «Реальные пацаны» Армен Бежанян. Он оказался на третьем месте (5 тысяч голосов).

Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов уверенно выиграл праймериз в округе №60, который и представляет в Думе. У Скриванова 21,9 тысяч голосов, а у ближайшего к нему конкурента, корреспондента ООО «Онлайн-медиа» Алены Честиковой 1673 голоса.

В округе №61 победила депутат заксобрания края Ирина Ивенских (24,9 тысяч голосов). На втором месте депутат из Кудымкара Юрий Науменко (2 тысячи голосов). Конкуренцию Ивенских в этом округе мог составить депутат госдумы Дмитрий Сазонов, но в последний момент он снялся с праймериз по одномандатному округу №61 в пользу единого федерального списка, где занял лишь 9 место (2,5 тысяч голосов).