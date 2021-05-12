Пермский депутат Госдумы снялся с праймериз «Единой России»

Дмитрий Сазонов намерен переизбраться в Госдуму по спискам партии «Единая Россия» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Пермского края Дмитрий Сазонов отказался от участия в праймериз «Единой России» по одномандатному округу №61. Пресс-служба реготделения партии в своем telegram-канале сообщает, что Сазонов одновременно с отзывом заявления подал документы для участия в праймериз по единому федеральному списку.

«Поданное [депутатом Дмитрием Сазоновым] заявление на участие в предварительном голосовании по одномандатному избирательному округу №61 в Госдуму аннулировано», — сообщает пресс-служба реготделения «Единой России».

Сазонов в беседе с корреспондентом URA.RU пояснил, что принял такое решение после ряда консультаций на федеральном и региональном уровнях. Их итогом стало намерение парламентария представлять регион в Госдуме не в рамках отдельного округа, а всего Пермского края.

URA.RU рассказывало, что в округе Сазонов конкурировал за мандат с депутатом заксобрания края Ириной Ивенских. Краевые политадминистраторы полагали, что Сазонов откажется от борьбы, поскольку Ивенских поддерживают региональные власти. Но 12 мая в интервью URA.RU Сазонов заявил, что намерен бороться за мандат.

Праймериз «Единой России» пройдут в конце мая. Победители предварительного голосования станут кандидатами в депутаты Госдумы, заксобрания края и гордумы Перми на выборах 19 сентября.