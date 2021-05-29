В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

При штормовом ветре есть опасность падения деревьев и повреждения линий электропередач (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Юг Тюменской области накроют грозы и штормовой ветер. Об этом URA.RU рассказали в тюменском Гидрометцентре. Также возможен град.

«31 мая на юге Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер северо-восточный и северный, силой от 8 до 13 метров в секунду. В отдельных районах — порывы до 22 м/с», — рассказали URA.RU в тюменском Гидрометцентре.

В целом на юг Тюменской области пришло похолодание. Средняя температура воздуха, по данным синоптиков, не поднимется выше 22 градусов. Такая ситуация, по прогнозам специалистов, сохранится вплоть до субботы.

Ранее URA.RU писало, что в мае в Тюменской области уже прошло несколько ураганов. Из-за них люди лишились электричества, а местами с домов срывало кровлю и выбивало окна.