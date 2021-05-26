26 мая в Тюменской области было объявлено штормовое предупреждение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В городах Тюменской области до сих пор не могут устранить последствия урагана, который прошел по территории региона 26 мая. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители. Так, в Тобольске ветром со зданий срывало кровлю, а в тюменских СНТ — выбивало окна.

«Опять крышу сорвало с „Симпатии“», — написал один из пользователей в паблике «Типичный Тобольск». К публикации он приложил фотографию местного торгового центра «Симпатия», на которой видно, что у здания оторвана часть кровли.

В тюменском СНТ «Сочинские» во время урагана выбило окна в нескольких домах. Об этом URA.RU рассказал один из дачников. «Поднялся очень сильный ветер. Летал строительный мусор и осколки шифера. В двух домах выбило окна. Правда, стоит отметить, что окна не пластиковые, а стеклянные, в старых рамах. Но все равно, владельцам придется ставить их за свой счет», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что последствия урагана до сих пор не ликвидированы: на территории дачного сообщества валяется мусор и обломки деревьев. В региональный оперативный штаб направлен запрос. Ранее URA.RU писало о том, что на Тюменскую области надвигаются сильный штормовой ветер, дожди и град.

Так выглядит ТЦ «Симптия» после урагана Дмитрий Лукашеня