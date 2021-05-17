Ветер ломал деревья и сносил заборы (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Массовые разрушения из-за ураганного ветра зафиксированы в Тобольске и Тобольском районе (Тюменская область) Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах администраций муниципальных образований. В частности, ветер повредил линии электропередач, оставив без света несколько тысяч домов.

«В Тобольском районе 30 населенных пунктов пострадали от урагана, прошедшего вечером 17 мая. Без электроснабжения остались 3 690 домов. Сильный ветер оборвал провода, а в некоторых поселениях уронил опоры», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тобольского района.

По словам властей, последствия устраняли всю ночь. Сотрудникам «Россети Тюмень» удалось вернуть свет в 20 деревень и сел. Работы в остальных населенных пунктах планируют закончить сегодня. Как пояснили URA.RU в пресс-службе компании, в настоящее время специалисты актуализируют информацию по последствиям, комментарий ожидается.

В Тобольске из-за ветра также многочисленные разрушения. «Последствия устраняем со вчерашнего вечера. Управляющие компании работают во дворах, подрядные организации — на улицах. Много поваленных деревьев, есть заборы, кровли, дорожные знаки. Там, где мусор мешал проезду машин и проходу людей — уборка прошла в первую очередь», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации города.

По данным властей серьезных последствий ураган не принес. Среди жителей пострадавших нет. Сами же тобольчане делятся фото и видео в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы сообщают, что на Крестовоздвиженской церкви погнуло крест Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»