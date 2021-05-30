Единороссы назвали вероятных кандидатов в гордуму Кургана

ЕР опубликовала итоги праймериз перед довыборами в гордуму Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кандидатами в городскую думу Кургана с большой долей вероятности станут предприниматель Анастасия Денисенко и бизнесмен Антон Якимушкин. Они стали победителями предварительного голосования «Единой России» перед довыборами в гордуму по двум округам. Итоги опубликованы на сайте праймериз ЕР.

Денисенко выдвигалась по избирательному округу №2. По итогам праймериз она получила 417 голосов избирателей. На втором месте — гендиректор ООО «Спорт — клуб», член генсовета ЕР Лариса Соколова, которую считали одним из фаворитов праймериз. Она получила 283 голоса. На третьем месте — экс-депутат гордумы Кургана Виктор Дударев, за которого проголосовали 198 человек. При этом 21 мая он заявлял, что передумал участвовать в праймериз и подал заявление о снятии кандидатуры.

Якимушкин занял первое место на избирательном округе №4, набрав 249 голосов. На втором месте — индивидуальный предприниматель Сергей Федоров (236 голосов), на третьем — координатор по молодежным проектам регионального исполкома ОНФ Иван Банников (176 голосов).

Предприниматель Анастасия Денисенко с 2010 года оказывает юридические услуги, сообщается на сайте предварительного голосования. Якимушкин является гендиректором строительной компании «Развитие», которая, в частности, занимается ремонтом школ и детских садов. «Сегодня в течение дня состоится заседание оргкомитета по проведению предварительного голосования, на котором официально подведут предварительные итоги», — сообщили URA.RU в пресс-службе курганского регионального отделения ЕР.

Скрин: pg.er.ru

Скрин: pg.er.ru