30 мая 2021
28 мая 2021
27 мая 2021

В Кургане растет число сообщении о минировании детсадов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей из детского сада. Курган
В Кургане сообщения о минировании поступили по всем детсадам Фото:

Практически во все детсады Кургана поступают сообщения о минировании. Родители массово забирают детей. Учреждения проверяют, пока сведения о минировании не подтверждаются. Информацию об этом URA.RU сообщают родители и инсайдеры в силовых ведомствах.

«Сообщения о минировании нарастающей волной поступают практически по всем детсадам. Силовики проверяют учреждения», — пояснил источник. Письмо поступило по электронной почте. После проверки первых детсадов сообщения о взрывных устройствах не подтвердились.

Родители сообщают, что забрать детей необходимо, к примеру, из детсада №37 на улице Радионова. Из детсадов в микрорайоне Заозерный также звонят родителям с просьбой забрать детей.

Ранее информация о минировании поступила по поводу трех детсадов. Там работали кинологи. Сотрудники выводили детей на улицу. По данным инсайдеров из силовых ведомств, дети были эвакуированы из детсадов № 6, 10, 29. Поступили сведения о наличии сумок неизвестного происхождения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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