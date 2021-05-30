В Кургане сообщения о минировании поступили по всем детсадам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Практически во все детсады Кургана поступают сообщения о минировании. Родители массово забирают детей. Учреждения проверяют, пока сведения о минировании не подтверждаются. Информацию об этом URA.RU сообщают родители и инсайдеры в силовых ведомствах.

«Сообщения о минировании нарастающей волной поступают практически по всем детсадам. Силовики проверяют учреждения», — пояснил источник. Письмо поступило по электронной почте. После проверки первых детсадов сообщения о взрывных устройствах не подтвердились.

Родители сообщают, что забрать детей необходимо, к примеру, из детсада №37 на улице Радионова. Из детсадов в микрорайоне Заозерный также звонят родителям с просьбой забрать детей.

Ранее информация о минировании поступила по поводу трех детсадов. Там работали кинологи. Сотрудники выводили детей на улицу. По данным инсайдеров из силовых ведомств, дети были эвакуированы из детсадов № 6, 10, 29. Поступили сведения о наличии сумок неизвестного происхождения.