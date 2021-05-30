30 мая 2021
28 мая 2021
27 мая 2021

В Кургане эвакуированы детсады из-за сообщений о минированиях

© Служба новостей «URA.RU»
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Дет сад, необр
И курганских детсадов эвакуируют детей Фото:

Детей из трех детских садов в Кургане эвакуировали. В правоохранительные органы поступило сообщение о минировании. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, приближенные к родительскому сообществу, а также силовики.

«Родителям детей позвонили из дошкольных учреждений и сказали срочно забрать детей. Поступили сообщения о минировании учреждений», — сказал источник.

По данным инсайдеров из силовых ведомств, дети эвакуированы из детсадов № 6, 10, 29. Поступили сведения о наличии сумок неизвестного происхождения. «Сведения о заложенных взрывных устройствах проверяются», — отметил инсайдер.

Журналист URA.RU, находящийся на территории, расположенной возле детсада №6 (ул. Горького, 34,а), передает, что на месте работают кинологи с собаками. На место никого не пускают. В пресс-службе УФСБ России по Курганской области сведения пока не комментируют.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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