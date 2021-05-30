В Кургане эвакуированы детсады из-за сообщений о минированиях

И курганских детсадов эвакуируют детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Детей из трех детских садов в Кургане эвакуировали. В правоохранительные органы поступило сообщение о минировании. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, приближенные к родительскому сообществу, а также силовики.

«Родителям детей позвонили из дошкольных учреждений и сказали срочно забрать детей. Поступили сообщения о минировании учреждений», — сказал источник.

По данным инсайдеров из силовых ведомств, дети эвакуированы из детсадов № 6, 10, 29. Поступили сведения о наличии сумок неизвестного происхождения. «Сведения о заложенных взрывных устройствах проверяются», — отметил инсайдер.

Журналист URA.RU, находящийся на территории, расположенной возле детсада №6 (ул. Горького, 34,а), передает, что на месте работают кинологи с собаками. На место никого не пускают. В пресс-службе УФСБ России по Курганской области сведения пока не комментируют.