28 мая 2021
27 мая 2021

Пермяк, находившийся розыске, попался на новом преступлении

© Служба новостей «URA.RU»
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Химико-фармацевтический центр УрФУ. Екатеринбург, колба, лаборант, пробирка, химия, жидкости, химическая лаборатория, химические опыты
Пермяк оборудовал в квартире нарколабораторию Фото:

В Перми задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в производстве и продаже запрещенных веществ. Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю задержали его в квартире, где он устроил нарколабораторию. Об этом сообщает сайт ГУ МВД по Пермскому краю.

«В арендованной квартире пермяк, используя химическую посуду и необходимые ингредиенты, синтезировал наркотическое вещество с целью сбыта», — сообщает сайт ГУ МВД. Также на сайте сообщено, что весь цикл производства и сбыта наркодилер осуществлял самостоятельно.

В прошлом году пермяк был объявлен в федеральный розыск, поскольку являлся подозреваемым в уголовном деле о хранении наркотиков в крупном размере. Сейчас владелец нарколаборатории находится под стражей.

Ранее URA.RU рассказывало про двух молодых наркодилеров, которые покупали крупные партии наркотиков и перепродавали наркозависимым в Кургане. Теперь задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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