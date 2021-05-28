Пермяк, находившийся розыске, попался на новом преступлении

Пермяк оборудовал в квартире нарколабораторию Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в производстве и продаже запрещенных веществ. Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю задержали его в квартире, где он устроил нарколабораторию. Об этом сообщает сайт ГУ МВД по Пермскому краю.

«В арендованной квартире пермяк, используя химическую посуду и необходимые ингредиенты, синтезировал наркотическое вещество с целью сбыта», — сообщает сайт ГУ МВД. Также на сайте сообщено, что весь цикл производства и сбыта наркодилер осуществлял самостоятельно.

В прошлом году пермяк был объявлен в федеральный розыск, поскольку являлся подозреваемым в уголовном деле о хранении наркотиков в крупном размере. Сейчас владелец нарколаборатории находится под стражей.



Ранее URA.RU рассказывало про двух молодых наркодилеров, которые покупали крупные партии наркотиков и перепродавали наркозависимым в Кургане. Теперь задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.