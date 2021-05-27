В Кургане задержали несовершеннолетнюю девушку-наркодилера

17-летнюю девушку и ее 19-летнего приятеля задержали при распространении синтетических наркотиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Двух молодых наркосбытчиков, 19-летнего юношу и 17-летнюю девушку, задержали в центре Кургана. Подозреваемые на улице Коли Мяготина раскладывали заранее расфасованные на дозы сильнодействующие средства, сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Сотрудники полиции установили, что подозреваемые бесконтактным способом приобретали крупные партии „синтетики“, затем в квартире девушки расфасовывали наркотики для дальнейшего распространения среди наркозависимых», — говорится в сообщении. В задержании принимали участие сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД и бойцы Росгвардии.

При личном досмотре полицейские изъяли у молодых наркодилеров шесть свертков с наркотиками. При обследовании местности они обнаружили тайники, куда юноша и девушка успели положить закладки. Дома у подозреваемой нашли и изъяли электронные весы, упаковочный материал, наркотики, банковские карты и мобильные телефоны.

«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 — п. п.«а,б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере), — сообщили URA.RU в следственном управлении СК России по региону. Юноше и девушке уже предъявлены обвинения.

В СУ СК напоминают, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков относятся к категории тяжких и особо тяжких, поэтому предусматривают серьезное наказание. Например, по ч.4 ст. 228.1 УК РФ предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 20 лет и штраф до миллиона рублей.