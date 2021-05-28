28 мая 2021
27 мая 2021

В скандальной пермской колонии зэки пытались обмануть охрану

© Служба новостей «URA.RU»
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Заключенные пытались пронести в колонию мобильные телефоны Фото:

В Соликамске (Пермский край) в исправительной колонии №9 заключенные пытались спрятать запрещенные предметы в бревне. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю на своем сайте. Запрещенные вещи обнаружили охранники.

«В одном из бревен находился целый арсенал запрещенных средств: 14 сотовых телефонов, 9 зарядных устройств, комплектующие к ним и 7 пачек дрожжей», — сообщает пресс-служба ведомства. Вещи были обнаружены сотрудниками ФСИН при досмотре пиломатериала, который предназначался для нужд колонии. На данный момент проводится проверка.

Ранее URA.RU рассказывало, как в соликамской колонии №9 избили и изнасиловали осужденного за отказ давать взятки и подписывать явки с повинной. Позже в этой колонии 30-летний заключенный совершил суицид.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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