РФ готовится к войне с НАТО, считает эксперт Фото: miliman/pickupimage.com

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Война с НАТО может начаться уже этим летом. Такое предположение сделал военный эксперт Павел Фельгенгауэр в ответ на сообщения о создании новых воинских частей в Западном военном округе (ЗВО).

Ранее министр обороны страны Сергей Шойгу заявил о создании 20 воинских частей в ЗВО. Это станет ответом на действия стран НАТО во главе с США. «Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире», — сказал Шойгу.

«К войне готовимся. С Западом и НАТО. Конечно, это реально, об этом все говорят. В основном ходят разговоры насчет Калининградской области. Там разворачивается новая дивизия, усиливается группировка войск. То, что дело идет к войне, это и так ясно. Просто, каким будет ее уровень, пока не понятно. Наверное, она начнется этим летом», — цитирует Фельгенгауэра «Национальная служба новостей». Так он ответил на вопрос, зачем России новые войска у западных границ.

Он не подтвердил предположения, что усиление вооружения в ЗВО нужны только для давления на страны НАТО. «Какой же это инструмент давления? Это не инструмент давления, это непосредственная подготовка к войне. Если бы речь шла просто о давлении на страны Запада, они разговоры бы разговаривали, как-то пытались бы угрожать, а здесь речь идет о вполне конкретных вещах», — считает он.

Посольство США в РФ порекомендовало американским гражданам уехать из России до 15 июня. Подобные заявления в США делают до начала военных действий или «цветных революций», пишет « Правда.ру ».