Шойгу: в РФ создадут 20 воинских частей для противостояния НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
На западном направлении растет военная угроза, считает министр обороны Фото:

Министерство обороны РФ сформирует в Западном военном округе (ЗВО) около 20 новых соединений и воинских частей. Данные организационные мероприятия проведут в ответ на действия стран НАТО во главе с США. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. До конца года в ЗВО сформировано около 20 соединений и воинских частей», — цитирует ТАСС Шойгу. Он отметил, что Россия постоянно совершенствует боевой состав войск.

Причиной модернизации российских войск стало нарастание военной угрозы со стороны западного стратегического направления. «Страны НАТО во главе с США наращивают интенсивность полетов авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений», — заявил Шойгу. По его словам, в текущем году в войска округа планируется поставить около 2 тысяч единиц оружия.

Ранее первый замначальника Генштаба Вооруженных cил Белоруссии Игорь Король заявил, что бомбардировочная авиация НАТО отрабатывает нанесение ударов по РФ и Белоруссии. В последнее время стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО США, передает слова генерала телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...