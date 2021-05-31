Шойгу: в РФ создадут 20 воинских частей для противостояния НАТО

На западном направлении растет военная угроза, считает министр обороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство обороны РФ сформирует в Западном военном округе (ЗВО) около 20 новых соединений и воинских частей. Данные организационные мероприятия проведут в ответ на действия стран НАТО во главе с США. Об этом заявил министр обороны страны Сергей Шойгу.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. До конца года в ЗВО сформировано около 20 соединений и воинских частей», — цитирует ТАСС Шойгу. Он отметил, что Россия постоянно совершенствует боевой состав войск.

Причиной модернизации российских войск стало нарастание военной угрозы со стороны западного стратегического направления. «Страны НАТО во главе с США наращивают интенсивность полетов авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений», — заявил Шойгу. По его словам, в текущем году в войска округа планируется поставить около 2 тысяч единиц оружия.

Ранее первый замначальника Генштаба Вооруженных cил Белоруссии Игорь Король заявил, что бомбардировочная авиация НАТО отрабатывает нанесение ударов по РФ и Белоруссии. В последнее время стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО США, передает слова генерала телеканал 360.