Госдолг РФ приблизился к 20 триллионам

Госдолг увеличился на 741 миллион рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Государственный долг России в первом квартале 2021 года составил 19,7 триллиона рублей. Об этом свидетельствует аналитическая записка Счетной палаты.

«Госдолг увеличился на 741 290,4 миллиона рублей, или на 3,9 процента, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 миллиона рублей », — говорится в документе.

Внутренний долг увеличился на 683 миллиарда рублей до 15,4 триллиона рублей. Внешний долг снизился составил 56,1 миллиарда долларов.

В феврале долг страны составлял 18,99 триллиона. При этом ранее Счетная палата отмечала у нескольких российских регионов серьезные проблемы с госдолгом. Так, в республике Мордовия госдолг превышала годовой объем собственных средств, сообщает «Национальная служба новостей». В США заявили, что в к середине 2022 года объем мирового долга впервые в истории может превысить 300 трлн долларов, сообщает RT.