Часть мужчин в РФ предложили отправлять на пенсию раньше

В Общественной палате придумали новые льготы для россиян с детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для многодетных отцов необходимо снизить пенсионный возраст и ввести денежный капитал. С такими инициативами выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, член Совета при президенте Сергей Рыбальченко. Письмо с предложениями направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Общественники считают необходимым обеспечить индексацию пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров, снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка и предусмотреть государственную поддержку семейного отдыха многодетных семей до 50%», — передает содержание письма РИА «Новости».

Кроме этого, Рыбальченко предлагает утроить размер родового сертификата для многодетных мам, ввести отцовский капитал в 639,4 тысячи рублей и ежемесячное пособие в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка. Среди прочих инициатив — разработка и введение системы семейного налогообложения для многодетных. В письме отмечается, что семьи с пятью детьми стоит совсем освободить от уплаты налогов. Все эти меры поддержки семей общественники хотят включить в новый федеральный проект «Многодетная страна».

В начале мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий многодетным семьям тратить ипотечную выплату на строительство жилья. Программа поддержки семей с детьми действует с сентября 2019 года, напоминает телеканал 360.