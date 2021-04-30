Путин утвердил новую льготу для многодетных семей

Многодетные семьи в России теперь смогут направить ипотечную выплату в размере 450 тысяч рублей на строительство жилья. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
С 2019 года средства в размере 450 тысяч рублей многодетные семьи могли получить, чтобы погасить ипотечный кредит. Новый закон разрешает использовать деньги на покупку или строительство индивидуального жилья, а также на приобретение недостроенного дома. Воспользоваться льготой могут семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующий ребенок.
Ранее также глава российского правительства Михаил Мишустин, расширил программу льготной ипотеки для семей с детьми. Такие семьи теперь смогут приобретать льготную ипотеку на строительство собственного дома. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, предусматривающий ежегодные выплаты по 10 тысяч рублей родителям школьников перед началом учебного года.
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