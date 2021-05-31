СМИ раскрыли, как водители обманывают ГИБДД и не платят штрафы

Чтобы не платить штрафы и налоги владельцы регистрируют авто на «фирмы-однодневки» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водители находят новые лазейки в законах, чтобы избегать штрафов за нарушения ПДД. Автолюбители снимают машины с учета ГИБДД, а затем регистрируют их на фирмы-однодневки, а также используют поддельные договора купли-продажи. При этом такое мошенничество может обернуться ДТП.

«Сначала зарегистрирует авто на себя [водитель]. После заключает фиктивный договор купли-продажи со знакомым. В ГИБДД заявляет, что машину продал, а госномера и свидетельство о регистрации транспортного средства якобы принесет новый владелец. В результате автомобиль оказывается бесхозным: его нет в базах ГИБДД и департамента транспорта Москвы», — пишут РИА «Новости» со ссылкой на автолюбителя. Также отмечается, что сотрудникам ГИБДД может демонстрироваться старое СТС и они не проверяют, действителен ли документ.

Чтобы не платить штрафы и налоги автовладельцы прибегают к регистрации транспортного средства на «фирмы-однодневки» и при большом количестве накопившихся штрафов компанию ликвидируют, а активы передают другой, заранее созданной организации. Штрафы по наследству не переходят. Также, чтобы избежать наказания автомобилисты снимают номера со своих автомобилей. За это полагается штраф до пяти тысяч рублей или лишение прав сроком от одного до трех месяцев. Однако, они обманывают сотрудников ГИБДД и говорят, что приобрели машину на днях.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов предложил ввести более пристальный мониторинг незарегистрированных после продажи машин-призраков. По его мнению, решением могло бы стать создание простого мобильного приложения для удобной и быстрой перерегистрации машин, пишет « Федеральное агентство новостей».