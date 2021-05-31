Супруги испытывали личную неприязнь к опекаемому мальчику (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семейная пара из Екатеринбурга до смерти забила 7-летнего мальчика, взятого под опеку. Супругов признали виновными и приговорили к заключению в исправительной колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области. Гибель мальчика произошла еще в июле 2018 года, однако резонанс история получила только сейчас.

Следователи выяснили, что подсудимые испытывали к погибшему ребенку длительную личную неприязнь и считали, что он не слушается. В один из дней супруги начали совместно избивать мальчика руками, ногами и тупыми предметами. Удары пришлись, в том числе, по шее и голове. «Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия через непродолжительное время от причиненных ему травм», — уточнили в пресс-службе СКР.

Позднее о преступлении стало известно правоохранителям. Суд признал семейную пару виновными в умышленном причинении вреда здоровью малолетнего, совершенное группой лиц и повлекшее смерть. Женщину-опекуна приговорили к девяти годам в колонии общего режима, мужчину — к девяти годам и 10 месяцам в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области добавили, что смерть ребенка наступила в ту же ночь на месте преступления — в доме на улице Колхозников. «От действий опекунов на теле ребенка осталось множество ран и ссадин, также он получил закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга, которая стала причиной смерти мальчика», — сказали URA.RU в ведомстве.

Летом 2020 года жительница Свердловской области до смерти забила молотком свою четырехлетнюю дочь. Позднее выяснилось, что она может избежать тюрьмы — ее хотели отправить на лечение в психиатрическую больницу.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области