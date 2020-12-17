Свердловчанка, забившая молотком ребенка, может избежать тюрьмы

Орудием убийства стал молоток Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Жительницу Кировграда (Свердловская область), которая 16 августа в квартире на улице Лермонтова до смерти забила молотком свою четырехлетнюю дочь, могут отправить на лечение в психиатрическую больницу. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

35-летнюю женщину обвинили в убийстве малолетнего ребенка (ч.2 ст. 105 УК РФ). Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что женщина психически нездорова и в момент убийства дочери была невменяема. «В связи с этим уголовное дело направлено прокурором Кировграда в Кировградский городской суд для решения вопроса о применении к женщине принудительных мер медицинского характера», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области уточнили, что мать несколько раз ударила дочь молотком по голове, пока та спала. «В ходе расследования уголовного дела проведено свыше 10 различных судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические», — уточнили в пресс-службе регионального СКР.

В пресс-службе областного главка полиции добавили, что после убийства дочери женщину от самоубийства спас ее сожитель, пришедший на обед. «Семья, в которую пришла беда, на учетах не состояла. Мужчина и женщина — сожители, это был их общий ребенок, девочка посещала садик», — рассказал агентству Валерий Горелых, руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД.