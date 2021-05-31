31 мая 2021
29 мая 2021
28 мая 2021

Тюменцам предложили льготу после вакцинации от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от ковид. Сургут, ампула, укол, шприц, вакцинация, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
После прививки «ЭпиВакКороной» тюменцы могут бесплатно сдать тест на антитела Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жители Тюмени, которые привились от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона», могут бесплатно сдать анализ на антитела. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

«Для оценки иммунитета после вакцинации „ЭпиВакКорона“ требуется использовать специальные тест-системы. Они поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения „ЭпиВакКороной“. Исследование осуществляется на безвозмездной основе», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В Роспотребнадзоре отмечают, что антитела после «ЭпиВакКороны» вырабатываются иным способом, нежели после других вакцин. Обнаружить их можно только тестами, придуманными в федеральном центре «Вектор», отмечают в ведомстве. Как ранее сообщал оперштаб региона, в Тюменской области эти тесты доступны в столичном «Центре гигиены и эпидемиологии». Проходить исследование нужно не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации.

Ранее URA.RU писало, что первая партия «ЭпиВакКороны» поступила в регион в начале апреля. А на прошлой неделе в область прислали новый препарат — «КовиВак». Таким образом, у тюменцев есть выбор между тремя вакцинами, включая «Спутник V».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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