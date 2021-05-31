Алексея Демкина утвердили в должности главы Перми весной 2021 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэра Перми Алексея Демкина сотрудники налоговой службы в своих документах записали женщиной. Такой пол главы Перми указан в выписке из единого государственного реестра юридических лиц.

«Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Фамилия имя отчество: Демкин Алексей Николаевич, должность: глава города Перми, пол: женский», — сказано в документе ФНС России.

На ошибку обратил внимание пермский градозащитник Денис Галицкий. «Что-то раньше не замечал, чтобы в ЕГРЮЛ пол указывали, а тут указали в данных Администрации Перми (ИНН 5902290635)», — написал он на своей странице в Facebook.

URA.RU направило запрос в межрайонную инспекцию ФНС № 17 по Пермскому краю с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен. В пресс-службе мэрии Перми сообщили URA.RU, что по данному факту проводится служебная проверка.

Выписка из ЕГРЮЛ администрации Перми Скрин: сайт ФНС России