Франция возобновляет выдачу виз россиянам

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Франция с 1 июня возобновит выдачу шенгенских виз в Москве Фото:

Франция с 1 июня возобновит выдачу шенгенских виз. Пока речь идет только о возобновлении истекших многократных пятилетних виз. Об этом сообщили на сайте Генерального консульства Франции в Москве.

«В России, начиная с 1 июня 2021 будет вновь возможно подать запрос на визу в Генеральное Консульство Франции в Москве, для продления 5-летней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии COVID-19», — пишут на сайте консульства. Отмечается, что выдача визы не гарантирует немедленную возможность въезда на территорию Франции. Ситуация определяется стандартными ограничениями, связанными с эпидемиологической обстановкой в мире. Условия и санитарные требования для въезда на территорию страны не изменятся для граждан России.

Ранее Генконсульство Франции объявило о том, что разрешении на въезд не смогут пока запросить заявители на краткосрочную визу. Въезд разрешен только определенным категориям людей, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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