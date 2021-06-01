Франция возобновляет выдачу виз россиянам

Франция с 1 июня возобновит выдачу шенгенских виз в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Франция с 1 июня возобновит выдачу шенгенских виз. Пока речь идет только о возобновлении истекших многократных пятилетних виз. Об этом сообщили на сайте Генерального консульства Франции в Москве.

«В России, начиная с 1 июня 2021 будет вновь возможно подать запрос на визу в Генеральное Консульство Франции в Москве, для продления 5-летней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии COVID-19», — пишут на сайте консульства. Отмечается, что выдача визы не гарантирует немедленную возможность въезда на территорию Франции. Ситуация определяется стандартными ограничениями, связанными с эпидемиологической обстановкой в мире. Условия и санитарные требования для въезда на территорию страны не изменятся для граждан России.

Ранее Генконсульство Франции объявило о том, что разрешении на въезд не смогут пока запросить заявители на краткосрочную визу. Въезд разрешен только определенным категориям людей, пишет телеканал 360.