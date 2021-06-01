Глава Ханты-Мансийска усилит влияние на гордуму

В ХМАО завершилось предварительное голосование «Единой России» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Победителями праймериз «Единой России» по выборам в думу Ханты-Мансийска стали преимущественно бюджетники. Они претендуют на 16 мандатов в представительном органе власти из 25 имеющихся. Таким образом, мэрия сможет усилить свои позиции в думе. Итоги предварительного голосования опубликованы на сайте партии власти.

«Кандидатами в депутаты думы Ханты-Мансийска по списку прошли 34 участника. Лидерами стали: действующий председатель городской думы Константин Пенчуков, бывший депутат Сергей Андрейченко, главный врач БУ ХМАО „Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника“ Валентина Казакова, заместитель главы Ханты-Мансийска Татьяна Бормотова и директор МП „Водоканал“ Николай Молчанов», — указано в сообщении на сайте праймериз.

При этом Ханты-Мансийск — единственный муниципалитет в ХМАО, где состав думы формируется как из списков, так и из одномандатников. Лидерами по одномандатным избирательным округам стали:

Сергей Андрейченко, бывший депутат;

Василий Репский, директор школы № 4;

Сергей Игнатов, заместитель главного врача ОКБ;

Андрей Корепанов, индивидуальный предприниматель;

Николай Молчанов, директор МП «Водоканал»;

Валентина Казакова, главный врач БУ ХМАО «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»;

Асия Гирина, доцент «Ханты-Мансийской государственной медицинской академии»;

Василий Загваздин, командир отделения МЧС по ХМАО;

Татьяна Пуртова, директор школы № 1;

Илья Козловский, врач ОКБ;

Антон Пилипас, директор спортивного комплекса «Дружба»;

Александр Лавренов, действующий заместитель председателя городской Думы.

Ранее URA.RU писало, что власти столицы ХМАО усиливают контроль над думой. В новом составе думы Ханты-Мансийска будет на пять депутатов больше. Это, считает политолог Павел Манченко, усиливает лоббистские возможности мэра города Максима Ряшина за счет увеличения числа лояльных ему депутатов.