01 июня 2021

Глава Ханты-Мансийска усилит влияние на гордуму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
В ХМАО завершилось предварительное голосование «Единой России» Фото:

Победителями праймериз «Единой России» по выборам в думу Ханты-Мансийска стали преимущественно бюджетники. Они претендуют на 16 мандатов в представительном органе власти из 25 имеющихся. Таким образом, мэрия сможет усилить свои позиции в думе. Итоги предварительного голосования опубликованы на сайте партии власти.

«Кандидатами в депутаты думы Ханты-Мансийска по списку прошли 34 участника. Лидерами стали: действующий председатель городской думы Константин Пенчуков, бывший депутат Сергей Андрейченко, главный врач БУ ХМАО „Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника“ Валентина Казакова, заместитель главы Ханты-Мансийска Татьяна Бормотова и директор МП „Водоканал“ Николай Молчанов», — указано в сообщении на сайте праймериз.

При этом Ханты-Мансийск — единственный муниципалитет в ХМАО, где состав думы формируется как из списков, так и из одномандатников. Лидерами по одномандатным избирательным округам стали:

  • Сергей Андрейченко, бывший депутат;
  • Василий Репский, директор школы № 4;
  • Сергей Игнатов, заместитель главного врача ОКБ;
  • Андрей Корепанов, индивидуальный предприниматель;
  • Николай Молчанов, директор МП «Водоканал»;
  • Валентина Казакова, главный врач БУ ХМАО «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»;
  • Асия Гирина, доцент «Ханты-Мансийской государственной медицинской академии»;
  • Василий Загваздин, командир отделения МЧС по ХМАО;
  • Татьяна Пуртова, директор школы № 1;
  • Илья Козловский, врач ОКБ;
  • Антон Пилипас, директор спортивного комплекса «Дружба»;
  • Александр Лавренов, действующий заместитель председателя городской Думы.

Ранее URA.RU писало, что власти столицы ХМАО усиливают контроль над думой. В новом составе думы Ханты-Мансийска будет на пять депутатов больше. Это, считает политолог Павел Манченко, усиливает лоббистские возможности мэра города Максима Ряшина за счет увеличения числа лояльных ему депутатов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...