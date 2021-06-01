АТОР: туристы не попадут в страны, возвращающие рейсы с РФ

Туристы из РФ не смогут попасть в Австрию, Венгрию, Люксембург, Ливан и Маврикий, несмотря на возобновление авиасообщения с Россией. Въехать в эти страны смогут только отдельные категории россиян. Об этом сообщается на сайте ассоциации туроператоров России.
«Австрия, Венгрия и Люксембург до сих пор не принимают российских туристов. Ливан — нишевое и немассовое туристическое направление, билеты из-за ограниченного числа рейсов будут дорогими. Маврикий — страна полностью закрыта для туристов», — сообщается на сайте АТОР.
Ранее в России приняли решение продлить запрет на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня. Вместе с тем со 2 июня возобновляется авиасообщение с Великобританией, пишет
Подписывайтесь на URA.RU в