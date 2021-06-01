АТОР: туристы не попадут в страны, возвращающие рейсы с РФ

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Несмотря на то, что АТОР сообщили об возобновлении сообщения, в большую часть стран россияне не попадут Фото:
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Туристы из РФ не смогут попасть в Австрию, Венгрию, Люксембург, Ливан и Маврикий, несмотря на возобновление авиасообщения с Россией. Въехать в эти страны смогут только отдельные категории россиян. Об этом сообщается на сайте ассоциации туроператоров России.

«Австрия, Венгрия и Люксембург до сих пор не принимают российских туристов. Ливан — нишевое и немассовое туристическое направление, билеты из-за ограниченного числа рейсов будут дорогими. Маврикий — страна полностью закрыта для туристов», — сообщается на сайте АТОР.

Ранее в России приняли решение продлить запрет на авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня. Вместе с тем со 2 июня возобновляется авиасообщение с Великобританией, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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