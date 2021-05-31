В Березниках вновь судят депутата, вышедшего из колонии год назад

Депутату Березников были предъявлены новые обвинения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В суде города Березники (Пермский край) вновь судят депутата гордумы, экс-директора детско-юношеской спортшколы «Кристалл» Андрея Рашидова. Предварительные слушания прошли в закрытом режиме. На них сторона защиты указала суду на ряд допущенных стороной обвинения нарушений и ходатайствовала о возвращении дела прокурору.

«Состоялись предварительные слушания по второму уголовному делу в отношении бывшего директора спортшколы „Кристалл“ Андрея Рашидова. Судья Юлия Чупина удовлетворила одно из ходатайств стороны защиты о возвращении уголовного дела в прокуратуру Пермскому края для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела судом», — пишет «Новая городская газета». Рашидову вменяется «злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285 УК РФ) и «присвоение или растрата» (ст. 160 УК РФ).

В беседе с корреспондентом URA.RU депутат уточнил, что защита обратила внимание суда на «ряд серьезных нарушений, таких, как отказ в проверке показаний на месте». «Суд не рассматривал их все, но обратил внимание на самое первое — что нам (обвиняемому и его защите -прим. ред.) умышленно не дали до конца ознакомиться с материалами уголовного дела и не уведомили об окончании следственных действий. Поэтому дело было возвращено судом прокурору», — пояснил Рашидов. Он также добавил, что не признает себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений.

В 2019 году Рашидов был приговорен судом к четырем годам колонии. Суд посчитал, что, будучи директором спортшколы, он причинил местной федерации плавания ущерб в сумме 3,7 млн рублей. Спустя восемь месяцев обвинительный приговор в отношении депутата был отменен, он вышел на свободу.